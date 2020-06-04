صدمها بسيارة والده.. العقوبة القانونية لمرتكب حادث القاهرة الجديدة

في حي العمارات b7 بالقاهرة الجديدة، لقيت سيدة تدعى شيماء مصرعها، صباح الثلاثاء، حيث صدمتها سيارة مجهولة، يقودها صبي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبطت المباحث المتهم ووالده، وأمر النائب العام بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أنه أثناء سير السيدة، صدمتها سيارة كانت تسير عكس الاتجاه، يقودها صبي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بدفن الجثة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، برقم 7890 قسم التجمع الأول، حيث إن "شيماء" دهستها سيارة أثناء عبورها الشارع خلف منزلها، التي يقودها طفل بين الـ15 و17 عاما، من عمره، بصحبة 5 آخرين من أصدقائه، يتحركون على سرعة 140، المحظورة داخل الكومبوند.

كل من لم يبلغ 18 عاما يخضع لقانون الطفل

وفقا للقانون، من لم يبلغ سن 18 سنة فهو طفل، وبالتالي يسري عليه قانون الأطفال، ويحاكم أمام محكمة الطفل، وإذا لم يتم سن 15سنة، يخضع لتدابير احترازية مثل التأهيل أو إخضاعه في أحد دور التأهيل، ولا يواجه أي عقوبات، وفقا للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي.

وإذا تجاوز الشخص الـ15 عاما، ولم يكمل الـ18 عاما، أي في الفترة من سن 15 حتى 18، يخضع للعقوبات الكاملة عدا 3 عقوبات وهي، بحسب تصريح الفقي لـ"الوطن"، الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وأقصى عقوبة قد تطبق عليه، السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن والد مرتكب الواقعة، مسؤول عن تعويض الخسائر، باعتباره يتولى رعايته.