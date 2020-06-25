بدون إعلانات.. 3 حيل مجانية لمشاهدة مقاطع الفيديو من يوتيوب

يشكو كثير من المستخدمين من مشاكل الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بكثرة الإعلانات المزعجة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويكون الحل هو تحميل تلك المقاطع المصورة، ولكي تستطيع هذا، سيكون عليك اللجوء إلى بعض الحيل البسيطة، لأن البرنامج لا يتيح التحميل المباشر.

وتستعرض "الوطن" بعض تلك الحيل التي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو من موقع "Youtube"، والتي يقدمها موقع " guru99" التقني.

برنامج Videoder

يساعد هذا التطبيق في تحميل مقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر، وهو يتميز بقدرته على تنزيل المقاطع بمختلف الصيغ، بل يتوفر به إمكانية تحويل المقاطع الفيديو إلى مسجلة.

وسيمكنك التطبيق من تحميل فيديوهات عالية الدقة تصل HD، Full HDاو 4K، دون أي مشاكل أو تأثير على سرعة الإنترنت.

برنامج KeepVid

يتيح هذا البرنامج إمكانية تحميل وتحويل الفيديوهات بتنسيقات مختلفة مثل MP4, AVI (Audio Video Interleave), iPhone لتناسب جهاز اللاب توب، أو الهواتف الذكية التي تعمل بالاندرويد أو أنظمة IOS.

ويدعم هذا البرنامج متصفحات الويب، وفوكس فير، وجوجل كروم.

برنامج VideoProc

يدعم برنامج VideoProc تحميل مقاطع الفيديو من موقع اليوتيوب، ويمكن أن يساعد في تحويل المقاطع إلى تنسيقات مختلفة.

ما يميز هذا البرنامج أيضًا، إمكانية البحث في نصوص الترجمة المتوافقة على الفيديو الذي تقوم بتحميله.