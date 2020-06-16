كل ما تريد معرفته عن خدمتي YouTube Music وYouTube Premium في مصر

أطلقت منصة YouTube خدمتي YouTube Music، وYouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة، توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات، عبر تطبيق YouTube الأساسي، في مصر.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز مزايا الخدمة الجديدة.

1- تحتوي منصة YouTube Music على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى على YouTube، وهي مصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى التي يحبونها ومساعدتهم في اكتشاف أغانٍ جديدة وفنانين جدد.

2- تعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube بعد فئة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط.

3- توفر المنصة مكتبة موسيقية غنيّة من الأغاني المنفردة والألبومات الرسمية، إلى مقاطع الريمكس المعدّلة.

4- يمكن لمستخدمي YouTube الراغبين بالاستماع إلى الأغنية، استكشاف الألبوم الذي تنتمي إليه أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها أو اكتشاف مقاطع الريمكس المعدّلة منها.

5- تصميم هذه الميزة لمساعدتكم في العثور على الأغاني التي تبحثون عنها حتى لو كنتم تتذكرون بضع كلمات فقط.3. "Discover Mix": هناك قائمة تشغيل مخصصة تحت هذا الاسم تم تصميمها لتعرض لكم موسيقى جديدة استنادًا إلى الموسيقى التي تسمعونها وتعجبون بها عادة.

6- الوصول دون اتصال بالإنترنت: هي خدمة مخصصة للأعضاء المشتركين، حيث تسمح لكم ميزة Offline Mixtape بتنزيل ما يصل إلى 100 أغنية على هاتفكم المحمول.

أما منصة YouTube Premium، فتوفر للأعضاء أربع مزايا هي:

1- مشاهدة بدون إعلانات.

2- تشغيل الفيديوهات في خلفية الشاشة: سيستمر تشغيل الصوت حتى عند خروج المستخدم من تطبيق YouTube.

3- الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنكم تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديكم لمشاهدتها في أي وقت ترغبون به.

4- اشتراك مجاني في YouTube Music: والتي تسمح لكم بالاستماع إلى الموسيقى دون الاتصال بالإنترنت وبدون إعلانات عبر تطبيق YouTube Music.وفي هذا السياق قال هشام الناظر، مدير Google في مصر: "لأكثر من عقد من الزمن، يزور الملايين من الناس في العالم العربي تطبيق YouTube لمشاهدة الفيديوهات والتعلم والاستماع للموسيقى.

5- تعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube، وهي في نمو مستمر.