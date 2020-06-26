"المالية" تجمع 120 مليار جنيه مقابل أذون مختلفة الآجال منذ بداية يونيو

يطرح البنك المركزى، بعد غد الأحد، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن «المركزى»، عبر موقعه الإلكترونى، أمس أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 7 مليارات لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وطرحت «المالية» أمس الخميس أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، بالتنسيق مع «المركزى» لتمويل عجز الموازنة وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 7.5 مليار لأجل 364 يوماً.

وجمعت وزارة المالية منذ مطلع الشهر الحالى وحتى الأربعاء 24 يونيو من الشهر نفسه ما يقارب 120 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يوماً بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 12.5%.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.