مساعد وزير الداخلية الأسبق: العزاءات سبب تزايد إصابات كورونا بالأرياف

قال اللواء فاروق حافظ المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن البحث عن العمل لا يجوز بأن يكون على حساب صحة الإنسان أو تدافع المواطنين حتى لا يصاب بعدهم البعض: "العزاء في الأرياف سواء في السرادق أو في مناظر عزاء أهلية أو عائلات يتواجد فيها الكثير جدا من الأشخاص".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن أقل سرادق عزاء يتضمن ما لا يقل عن 200 كرسي، وفي حال تطبيق التباعد يتم السماح لـ25 شخصا بأداء ذلك الواجب، وينتظر غيره الكثيرون في الخارج بطوابير للدخول: "استحاله ده هيتم، وسبب ارتفاع نسبة كورونا في الأرياف العزاء والمجاملات".

وأوضح أن هناك الكثير من الأسماء الكبرى في القاهرة كانت قديما تفتخر بالعزاءات حتى بات الوضع حاليا الدفن وعدم إقامة سرادق له.