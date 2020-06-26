فيديو.. رشقه بحجارة واحتمى بـ"توكتوك".. واقعة تنمر جديدة على شاب أفريقي

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يرصد واقعة تنمر جديدة بشاب من ذوي البشرة السمراء في منطقة ميت عقبة، من قبل أحد مستخدمي تطبيق "تيك توك".

ويظهر مقطع الفيديو، محاولة أحد المارة ترويع شاب أفريقي خلال سيره في الشارع، من خلال تهديده بالقذف بالحجارة، قبل أن يلقيها نحوه في النهاية، ثم يركض المعتدي تجاه "توكتوك".

الواقعة أثارت حفيظة الشاب الأفريقي الذي سرعان ما أمسك بالحجارة نفسها، قبل أن يركض وراء الشاب المتنمر، حيث احتمى الأخير بـ"توكتوك" يبدو وأنه يتملكه أو يعمل عليه.

وبينما وقف أحدهم لتصوير واقعة التنمر وهو يضحك، ظهر في خلفية الفيديو صوت أحد المواطنين الذي عاتبه على تصوير المقطع وطالبه بالتوقف عن التصوير فورًا.

المقطع الذي نشره في البداية صاحب الواقعة على حسابه بـ"تيك توك"، قبل أن يتفاعل معه الآلاف من رواد موقع "فيس بوك"، أثار غضب الكثيرين الذين طالبوا بمحاسبة الشاب المتنمر ومن كان معه، مبدين تعاطفهم مع الشاب الأفريقي الذي تعرض للتنمر.