طالبته بعلاج البهاق.. رامي جمال يرد على تنمر فتاة: لسانك أصعب فيروس

شن المطرب رامي جمال، هجومًا عنيفًا على واحدة من متابعيه، بعد مطالبة الأخيرة له بتوجيه ميزانية ألبومه الجديد وتخصيصها للعلاج من البهاق، حيث كتبت له: "‏‎روح اتعالج يا رامي من البهاق.. ألبوم إيه؟ إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات، وفر فلوسك في العلاج".

وقال رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "العلاج مش ليا، العلاج ضروري للي زيك، وأقل ألبوم ليا جاب 80 مليون مشاهدة، خساره فيكي الموبايل اللي أكيد باباكي تعب علشان يجيبهولك ويجيبلنا القلب الجميل ده".

وتابع: "النوع ده من البشر بقى منتشر أوي.. شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دي.. عاوز أقولكم أنتم ولسانكم أصعب فيروس.. محدش هيعيش للأبد، ولينا رب نختصم بعض عنده.. يارب تكونوا مبسوطين".

وكان رامي جمال، قد كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بما إني كده كده محظور.. قررت ابدأ في اختيار أغاني جديده لألبومي القادم، بِما إني باخد سنة أو أكثر في التحضير.. ثانيا بقى وده المهم، قررت أعمل ألبوم لناريمان، فيه أنواع مختلفة من الأغاني بجد.. الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده، والأجمل إنها هتعرف من هنا.. ويا رب نفرح كلنا بفرج ربنا".