أسعار العملات اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم، الجمعة 26 يونيو في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.97 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجّل نحو 19.99 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.32 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.