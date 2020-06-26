"أيام قوص".. تفاصيل أول مهرجان فني في الصعيد للتوعية البيئية

قال أمين أسامة، منسق مهرجان "أيام قوص البيئية"، عضو شبكة "مبادرون من أجل البيئة"، إن المهرجان يتضمن عروض للأفلام وورش العمل ومسابقات فنية، موضحا أن المحاضرات والأنشطة تجري جميعها "أون لاين" عبر صفحة المهرجان بموقع "فيسبوك".

يذكر أن المهرجان البيئي بدأ في مدينة قوص بمحافظة قنا، من 15 لـ 30 يونيو الجاري.

وأضاف "أسامة" خلال اتصال عبر تقنية "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن مجموعة "قوص بلدنا" تكونت في عام 2010 ونفدت العديد من الأنشطة المتنوعة الاجتماعية والثقافية والفنية، بالتعاون مع القصر الثقافي بالمدينة، لافتا إلى أنه تقدم بتنظيم مهرجان سينمائي بيئي.

وأشار إلى أن بداية الفكرة كانت في 2010 لاستهداف فئة الشباب، وخلال تلك الفترة جرى التعاون مع العديد من المهرجانات مثل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لافتا إلى استضافة منتجين ونقاد سينمائيين مصريين وعرب، "لقيت فيه تفاعل كبير من الشباب وعاوزين يعرفوا السينما وإزاي يقدروا يصنعوا أفلام خاصة أن صناعة السينما غير منتشرة في الصعيد".