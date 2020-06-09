انقطاع المياه عن قوص بقنا بسبب لصوص.. سرقوا 300 متر كابلات

تسبب لصوص في انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، بعد سرقتهم كابلات كهربائية مغذية لمحطة الصرف الصحي، للمرة الثانية خلال 10 أيام.

وأوضح بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن قطع المياه عن مركز قوص اليوم، ناتج عن سرقة مجهولين 300 متر كابلات في برجي كهرباء، وهي الكابلات المغذية لمحطة صرف الصحي الرئيسية بقوص.

وأشار البيان، إلى أن سرقة كابلات الكهرباء حدثت للمرة الثانية على التوالي خلال 10 أيام، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه عن العمل.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على توصيل الكهرباء عبر المغذيات الأرضية وربط المحطة بالكابلات الأرضية، تجنبًا لانقطاع المياه مستقبلًا.

وأفاد بيان الشركة، بأن العطل على وشك الانتهاء، حيث سيجري ضخ المياه للشبكات خلال منتصف اليوم.