للمرة الثانية.. عادل حقي يتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد

يتعاون الموسيقار عادل حقي في ألبوم إليسا الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة من خلال أغنية من ألحان محمد يحيى.

وتعد هذه الاغنية هي المرة الثانية التي يتعاون فيها "حقي" مع إليسا حيث سبق وتعاونا سويًا فى أغنية "جربت في مرة" والتي كانت تتر مسلسل "مع سبق الإصرار" عام 2012.

كانت إليسا قد أشارت في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها ستصور صور الـCover الخاص بالألبوم، الأسبوع المقبل.

وقالت: "الأغنية التى ستحمل اسم الألبوم سيكون موضوعها Biography عن حياتي".

وتابعت "أعد جمهوري بحفل ضخم لإطلاق الألبوم مع روتانا أونلاين، في حال لم تنته أزمة كورونا".

يذكر أن آخر ألبومات إليسا كان قد طرح عام 2018 بعنوان "إلى كل اللى بيحبوني"، مع شركة روتانا.