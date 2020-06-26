العراق: الانتهاكات التركية المتكررة مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الانتهاكات التركية المتكررة للأجواء العراقية تعتبر مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية، وتسببت بقتل العديد من المدنيين العزل.

ونشرت الرئاسة العراقية بيانا عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت فيه: "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت: "إن هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

وأشارت إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية .