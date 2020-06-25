العراق يستعد لإطلاق حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على منافذه

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة.

وأكد "الكاظمي"، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن الحكومة ستطلق قريبا حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أنه لن يسمح بابتزاز الحكومة، مشيرا إلى أن تغييرات قريبة في بعض المناصب ستبدأ خلال أيام.

ويعاني العراق من تواجد قوي للمليشيات المسلحة على أراضيه، وتسيطر بعضها على منافذ برية بقوة السلاح ما تسبب في بعض الخسائر الاقتصادية للبلاد.

ووعد رئيس الوزراء العراقي، فور توليه مسؤولية الحكومة، بإطلاق حملات لاستعادة السيطرة على تلك المنافذ وتقويض وجود المليشيات في البلاد.

اعتقال 3 إرهابيين وضبط مخزن للعتاد في صلاح الدين وشمال بغداد

واعتقلت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم، 3 إرهابيين وضبطت مخزن للعتاد في محافظة صلاح الدين وشمال بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اعتقلت إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي في قضائي تكريت والشرقاط، فضلا عن ضبط كدس للعتاد في قضاء الضلوعية من مخلفات داعش الإرهابية احتوى على مواد متفجرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين المكنى أبو عدنان الإداري، المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، كونه يعمل إداريا لما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.