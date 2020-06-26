بريطانيا تستعد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، اليوم، إن بلاده تعمل على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الخارج من بعض الدول التي يعتبر خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها أقل.

وأضاف لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "أعلم أن جرانت شابس وزير النقل يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا ليتسنى ربما البدء في تخفيف بعض شروط الحجر الصحي، التي نطبقها، مع دول معينة يعد مستوى الخطر فيها منخفضا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع قائلا "لا أعلم متى بالضبط. سيتم إعلان المزيد من المعلومات لكنني أعلم أنه أمر تعمل عليه الحكومة، أعلم أنه محل بحث".