خروج 27 متعافيا من كورونا بمستشفيات الأقصر

أعلن مستشفى عزل إسنا التخصصي، مساء أمس الخميس، خروج 20 متعافيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن من بين المتعافين حالتي ولادة قيصرية، لافتة أن المتماثلين للشفاء خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وبهذا يصل إجمالي المتعافين بالمستشفى، منذ تخصيصه لعزل مصابي الفيروس إلى 772 متعافيا.

في السياق ذاته أعلن الدكتور أحمد العديسي، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية في الطود شرق محافظة الأقصر، خروج 7 حالات بالنزل، عقب تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان مستشفى الأقصر العام جنوب الأقصر، أعلن مساء أمس خروج 13 حالة بعد تعافيهم من الفيروس وتحول نتائج تحاليلهم المخبرية من إيجابية لسلبية مرتين متتاليتين.