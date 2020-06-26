أحمد فلوكس ينشر صور تجمعه بالزعيم عادل إمام.. "الطفولة والشباب"

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام خلال فترتين مختلفتين من حياتهما، جاءت الصورة الأولى حينما كان "فلوكس" طفلا يجلس على قدم الفنان عادل إمام، فيما ظهر فى الصورة الثانية وهو شاب ويقف بجوار الزعيم.

وشارك الفنان أحمد فلوكس في التمثيل أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "العراف"، والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2013م.

ودوما ما يحرص "فلوكس" على التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ويوم الجمعة الماضي نشر "فلوكس" مقطع فيديو نفى من خلاله إهانته للنوبة، قائلًا: "والله ما غلطت في النوبة ولا أقدر، دول أهلي وإخواتي، الناس بتدخل تصطاد في المية العكرة، الصورة كانت لدور أنا عملته، اللي عايز يقتنع يقتنع، واللي مش عايز أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، لكن أنا مغلطتش في أهل النوبة ولا غلطت في حد".