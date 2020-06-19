فيديو.. أحمد فلوكس ينفي إهانة النوبة: "ولا أقدر.. أهلى واخواتي"

نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، نفى فيه إهانته للنوبة.

وقال "فلوكس": "والله ما غلطت في النوبة ولا أقدر، دول أهلى واخواتي، الناس بتدخل تصطاد في المية العكرة، الصورة كانت لدور أنا عملته، اللي عايز يقتنع يقتنع، واللي مش عايز أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، لكن أنا مغلطتش في أهل النوبة ولا غلطت في حد".

وقال "فلوكس" إن عيد ميلاده سيكون بعد ثلاثة أيام، وسيحتفل به مع جمهوره.

وأثارت صورة نشرها الفنان أحمد فلوكس علي صفحته بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" غضب متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها في الساعات الأخيرة الماضية بشكل كبير، ولاقت حالة من الرفض من قبل النوبيين متهمين إياه بالعنصرية تجاههم لأنه يظهر في الصورة صابغًا وجهه بصبغة سوداء معلقًا علي الصورة "عايزة حاجة مني يا ستو هانم".

يذكر أن شركة "هالك ستوديوز" تعاقدت مع أحمد فلوكس، على بطولة مسلسل زكريا، وتعاقدت الشركة أيضا مع المخرج حسام الجوهري، لإخراج العمل، على أن يجري التصوير خلال شهر ونصف من الآن، بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل الكهف.