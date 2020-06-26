فيديو.. لحظة إلقاء عامل لزوجته من الطابق الخامس بالمطرية

تنشر "الوطن" مقطع فيديو يسجل لحظات إلقاء سيدة من الطابق الخامس في المطرية.

ويوضح الفيديو أن الضحية سقطت على ظهرها أمام أحد المحال في وسط الشارع مما أصاب المارة بالذهول وهرولوا نحوها بعد أن فقدت الحركة والنطق.

وكانت مباحث القاهرة ألقت القبض على الزوج المتهم بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية بالطابق الخامس في عقار بالمطرية، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

واعترف الزوج بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

وأجريت عملية جراحية لها في غرفة معزولة وعقب أخذ التحاليل تبين سلبية النتيجة، وأنها غير مصابة بفيروس كورونا.

ويقوم فريق التحقيق حاليا بسماع أقوال الزوجة بعد تحسن حالتها.