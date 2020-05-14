مباحث القاهرة تكشف تفاصيل فيديو هجوم مسلحين على عمارة بمدينة السلام

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة القبض 9 أشخاص، لاتهامهم بالهجوم على عمارة سكنية بالأسلحة البيضاء.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين وأحد سكان العقار، بسبب خلافات الجيرة، ورصد مقطع فيديو المتهمين يحملون أسلحة بيضاءًا، ويعتدون على قاطني العقار بمدينة السلام.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا، مفاده تداول مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب يحملون أسلحة بيضاءًا، ويهجمون على عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم السلام أول.

ودلت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، فقام كل منهم بالاعتداء على الآخر، وبإعداد الأكمنة اللازمة أُلقى القبض على المتهمين وعددهم 9 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.