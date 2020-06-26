إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ببلبيس

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لتنفيذ إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمرافقة قوات الشرطة وذلك بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب حيث تم إزالة حالة تعدى بأرض "جلفينا" بمساحة 1050 مترا، عبارة عن قواعد خرسانية فتم إزالتها وردمها كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تكثف الحملات المكبرة لإزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى ومساواه المخالفة حتى منسوب سطح الارض على نفقه المخالف ومصادرة معدات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.