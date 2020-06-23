السيطرة على حريق مشتول السوق في الشرقية.. واختناق 3 أشخاص

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، بقيادة اللواء محمد عدلي، على حريق نشب في مصنع حلويات بمنطقة مشتول السوق.

أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق، فيما جرى إخماد النيران التي امتدت لجزء من سقف 4 منازل مهجورة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز مشتول السوق بلاغا بنشوب حريق في مصنع حلويات بمنطقة الشوامنة بمشتول السوق، وامتداد ألسنة النيران إلى جزء من سقف 4 منازل مهجورة.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.