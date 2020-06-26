حبس عاطلين قتلا سائقا لسرقة "التوك توك" في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق على ترعة الإسماعيليه دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلان استدرج أحدهما القتيل من موقف سيارات المطرية بحجة توصيله لصديقه في مكان العثور على الجثة بشبرا الخيمة، وأجهزا عليه بقتله وسرقة مركبة التوك توك.

أحيل المتهمان إلى النيابة فأمرت بحبسهما، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

كان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة سائق ملقاة على شاطىء ترعة الإسماعيلية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثه لسائق وبها عدة طعنات وآثار خنق حول الرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان اتفقا على سرقة مركبة التوك توك.

تمكن النقيب محمد حسام معاون المباحث من القبض على المتهمين، حيث أرشدا على التوك توك وهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والتروسيكل المستخدم في الواقعة.