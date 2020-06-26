تقدم خدمات لذوي الهمم.. بدء تركيب 6500 ماكينة صراف آلي بجميع المحافظات

أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى، في إطار جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال "المركزي" في بيان له، إن المبادرة تهدف لتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي، خاصة في بعض المحافظات، من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.

وتؤدي هذه المبادرة إلى زيادة إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة، موزعة على جميع المحافظات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك المركزي، لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق الشمول المالي، حيث وجه البنوك بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند نشر ماكينات الصراف الآلي الجديدة بالمحافظات.

وأضاف البيان، أن الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية، على أن تدعم ماكينات الصراف الآلي الجديدة تقديم الخدمات المصرفية لذوي الهمم من فاقدي البصر، وتتيح عمليات الإيداع النقدي وقبول المعاملات اللاتلامسية، وتدعم أيضًا عمليات السحب من محافظ الهاتف المحمول.

وحث البنك المركزي البنوك على ضرورة مراقبة المستوى التشغيلي لمنظومة الصراف الآلي، والتأكد من كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادة في أعداد الماكينات، مع ضرورة الالتزام بالتغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، وتوفير نظام إلكتروني لمتابعتها باستمرار، وحل أي مشاكل تشغيلية قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.