وزير الأوقاف: فتح المساجد لصلاة الجمعة حال التزام المصلين بالضوابط

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المساجد ستفتح اعتبارا من فجر السبت لأداء الصلوات الخمس، موجها رسالة للمصليين، "كونوا سببا في الفتح وليس سببا في الغلق".

وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، إلى أن كل مصلي عليه أن يصطحب معه سجادته الخاصة للصلاة، ويتوضأ في منزله، ويرتدي الكمامة، ويحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، محذرا من التزاحم عند دخول المسجد أو الخروج منه، وفي حال وجود المرء المسجد مزدحما فليذهب لغيره.

ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى كل المصليين، قائلا: "لا تكونوا سببا في غلق بيوت الله"، مطالبا العاملين في الأوقاف ببذل أقصى جهد في التعقيم والتنظيم، لافتا إلى أنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.