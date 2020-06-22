وزير الاوقاف: قرار الحج بضوابط يتسق ومقاصد الشريعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ظل تفشي وباء كورونا، وانتشاره عالميا، وتزايد أعداد المصابين به، فإننا ندعم قرار الممكلة العربية السعودية الشقيقة، في قصر الحج على أعداد محدوة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام 1441 هـ، من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير في تصريح له، أن هذا القرار يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من جهة، وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى، سائلين الله عز وجل، أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة، وعن شقيقتها المملكة العربية السعودية، وعن سائر بلاد العالمين.