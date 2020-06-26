ابنة الفنان محمود جمعة تطمئن محبيه: صحته تحسنت وبدأ يسترد الوعي

أعلنت خلود جمعة، ابنة الممثل محمود جمعة ابن مدينة بنها بالقليوبية، تحسن الحالة الصحية لوالدها الذي يتلقى العلاج داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، عقب نقله له منذ يومين إثر إصابته بغيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، مضيفة "بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله".

أضافت خلود، في تصريحات، أن المستشفى يرعى والدها ويقدم له الخدمة المطلوبة، مشيرة إلى أنه يعاني من مشاكل صحية منذ عام بسبب حقنة بالخطأ.

ولفتت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرا وبدأ يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله شبه غيبوبة.

وطالب محبي وزملاء والدها بالدعاء له بأن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام.

وكان الفنان محمود جمعة، أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.