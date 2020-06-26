حزب أردوغان يستولي على مبنى هيئة البريد بمدينة تشايرالان التركية

نقل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، ملكية مبنى هيئة البريد والتلغراف، المكون من طابقين بمدينة تشايرالان بمحافظة يوزجات، ليصبح تابعًا للحزب دون إجراء أي مناقصات.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن عضو بلدية تشايرالان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عمر جودار، أبدى اعتراضه سابقًا على نقل ملكية مبنى البريد بالبلدية لصالح الحزب الحاكم، وقال حينها "إن هذا المبني من الممتلكات العامة، ولا يحق لأحد استخدامه أو المتاجرة به دون مناقصة"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

كان جودار قد صعد اعتراضاته ضد نائب محافظة يوزجات عن حزب الشعب الجمهوري، علي كيفين، ليطرح الأمر في البرلمان التركي، إلا أنهم لم يخرجوا بنتيجة من البرلمان، فحاول جودار التواصل مع محافظ يوزجات، قادر جاكير، الذي قال إنه سيبدأ البحث في الأمر، إلا أن الحكومة أصدرت أمرًا بنقل جاكير لهيئة التفتيش بوزارة الداخلية.

وقال جودار لجريدة سوزجو، إنه رغم جميع الشكاوى التي تقدم بها أعضاء "الشعب"، إلا أن حزب العدالة والتنمية ما زال يستخدم المبنى بشكل فيه نوع من الاغتصاب.