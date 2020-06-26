أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية من أردوغان بقيمة 205 ملايين ليرة تركية

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني عن إجرائه اتفاقية تعاون ومساعدات عسكرية ومالية مع تركيا، وقال المجلس إن أوكرانيا تلقت مساعدات عسكرية من أنقرة بقيمة 205 ملايين ليرة تركية، فيما أشارت الصحف التركية إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تغضب الحليف الروسي.

ونقلت صحيفة سوزجو التركية، البيان الرسمي الصادر من مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين تنص على تقديم تركيا مساعدات مالية لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضافت الصحيفة أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في 3 فبراير الماضي بالعاصمة الأوكرانية كييف، أثناء حضور قادة من البلدين الاجتماع الثامن للمجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا وأوكرانيا.

كما ذكر البيان أن الاتفاق نص على تقديم تركيا لأوكرانيا دعمًا ماليًا بقيمة 205 ملايين ليرة لشراء الأسلحة والمهمات وفقًا لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى أن تركيا ستتكفل بكل مصاريف التعليم والتدريب للقوات المسلحة الأوكرانية خلال خمسة سنوات مقبلة.

وذكرت الصحيفة أن المساعدات التي تقدمها تركيا لأوكرانيا التي تتنازع مع روسيا حول شبة جزيرة القرم تسببت في غضب روسيا من الإدارة التركية.