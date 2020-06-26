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جهود مكثفة لفك لغز العثور على جثة فتاة مكبلة في ترعة الإسماعيلية

كتب:

حسن صالح
03:40 م | الجمعة 26 يونيو 2020
جثة

جثة

تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في ترعة الإسماعيلية، مكبلة بسلسلة حديدية.

جرى على الفور نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله، مأمورقسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة فتاة مكبلة بسلاسل حديدية وملقاة بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب محمد حسام معاون المباحث إلى موقع الحادث.

جرى انتشال الجثة وتبين أنها لفتاة في العقد الثالث من العمر، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.