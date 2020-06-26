دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجة أحمد السقا

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الاحتفال بعيد ميلاد زوجة الفنان أحمد السقا الإعلامية مها الصغير.

ونشرت "دنيا" من خلال خاصية "story" بحسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا وزوجته وإبنه ياسين.

وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم والزوجة الرائعة والسيدة الجميلة الفريدة من نوعها".

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قد أبدت سعادتها، لانتشار أحد الكوميكسات عبر مواقع السوشيال ميديا، بشأن ابتكار والدها لـ"فيس شيلد" الذي يتم استخدامه حاليًا للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت "دنيا" يوم الجمعة الماضية صورة لوالدها وهو يرتدي الـ "فيس شيلد" في مشهد من أحداث فيلم "يارب ولد"، يتم تدولها على السوشيال ميديا باعتباره "صاحب فكرة فيس شيلد"، معلقة عليها "تحفة".