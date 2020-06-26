الكنيسة تحتفل بإقامة أول قداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ52، لإقامة أول قداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع رفات مؤسس الكنيسة "مارمرقس" في المزار الخاص به داخل الكاتدرائية.

واشترك في القداس الحبري الأول بالكاتدرائية بجانب البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البطريرك مارأغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلا سلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكردينال دوفال، رئيس البعثة البابوية الرومانية، ونحو 6000 قبطي.

وتم خلال القداس وضع رفات القديس مارمرقس، مؤسس الكنيسة، في مزاره الحالي بالكاتدرائية، بعد عودته من مدينة البندقية بإيطاليا، حيث تقدم البابا كيرلس السادس وقتها بطلب إلى بابا الفاتيكان بولس السادس، وبعد مفاوضات بين الكنيستين وافق بابا الفاتيكان على إعادة جزء من الرفات إلى مصر، وانتدب البابا كيرلس وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلم الرفات من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار الأقباط، وحضر وضع الرفات في المزار المعد له تحت الهيكل الكبير بالكاتدرائية، الإمبراطور هيلا سلاسي الأول، إمبراطور إثيوبيا، ووضع الصندوق في جسم المذبح الرخامي القائم وسط المزار وتمت تغطيته بغطاء رخامي، وأنشدت فرق مختلفة ألحانا مناسبة تحية لمارمرقس بسبع لغات هي القبطية، والإثيوبية، والسريانية، والأرمنية، واليونانية، واللاتينية، والعربية.

يُذكر أن مكان كاتدرائية العباسية، كان عبارة عن مدافن للأقباط، وطلبت الحكومة عام 1937 نقلها إلى الجبل الأحمر والاستحواذ على الأرض، إلا أن الكنيسة رفضت وتفاوضت مع الدولة على حق الأقباط في ملكية الأرض، وتم تمليكها للكنيسة بشرط بناء منشآت عليها لا تدر أي ربح خلال خمس عشرة سنة وإلا تعود للدولة.

وقام بتصميم بناء الكاتدرائية الجديدة المهندسان عوض كامل وسليم كامل فهمي، ونفّذ التصميم الإنشائي الدكتور ميشيل باخوم، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" الكاتدرائية المصمّمة على هيئة صليب، ووضع الرئيس جمال عبدالناصر حجر الأساس لها عام 1965، قبل أن يفتتحها فى عام 1968، بحضور إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي.