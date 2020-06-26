تعرف على إجراءات "التضامن" لحماية الأطفال داخل الحضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن موعد فتح الحضانات في مصر، يوم 1 يوليو، مع التزام كل الحضانات بالإجراءات، حيث إن عودة بعض الأمهات إلى أعمالهن دفعت الوزارة إلى الإسراع بفتح الحضانات لحاجتهن الماسة في من يساعدهن بمراعاة أبنائهن خلال فترات عملهن الصباحية.

ورصدت "الوطن" أهم الإجراءات التي سيتم اتباعها داخل الحضانات للحفاظ على سلامة الأطفال.

- تستقبل الحضانات 25% فقط من سعة المكان ومن عدد الأطفال.

-‏ وضع بوابة تعقيم خاصة على الباب لتعقيم الجميع.

- وضع كاشف الحرارة على البوابة لمنع دخول أي شخص دون معرفة درجته حرارته.

- ‏ التزام الأطفال بخلع الأحذية قبل الدخول منعا لحمل أي جراثيم.

- إلزام العاملين من المساعدين والمعلمين على ارتداء الكمامة والـface shield، بجانب المطهرات والمعقمات كأمور أساسية.

- كل التعاملات الورقية الخاصة بالأطفال وأولياء الأمور من التقارير وغيرها سيكون أحادي الاستخدام ذو استخدام مرة الواحدة.

- جميع أدوات الطعام والمشروبات تكون أحادية الاستخدام منعا لنقل أي عدوى.

-عدم استقبال الأطفال في حالة ارتفاع درجة الحرارة، حيث لن يتم استقبال أي طفل مصاب بارتفاع درجات الحرارة وإن كان الارتفاع بسيطا.

- تطبيق التباعد الإجتماعي بأكبر صورة ممكنة بين الأطفال وتوزيعهم على مجموعات صغيرة.