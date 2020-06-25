التضامن: افتتاح الحضانات العادية 1 يوليو.. و"ذوي الاحتياجات" قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن موعد فتح الحضانات في مصر، في يوم 1 يوليو، مع التزام كل الحضانات بالإجراءات التي ستعلن عنها الوزارة، صباح غد، حيث إن عودة بعض الأمهات إلى أعمالهن دفعت الوزارة في الإسراع بفتح الحضانات لحاجتهن الماسة في من يساعدهن بمراعاة أبنائهن خلال فترات عملهن الصباحية.

وقالت "القباج"، خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن من سيستطيع تطبيق الإجراءات التي ستقرها الوزارة فقط هم من سيتم السماح لهم بفتح الحضانات مرة أخرى واستقبال الأطفال، غير أن هناك عددا من الحضانات مرتفعة الكثافة العددية قد تم التواصل معهم وإخبارهم بضرورة تقليل الأعداد لحين إعلان الإجراءات التي ستساعد الوزارة الحضانات في إنجاحها، موضحة أن من سيُسمح له بفتح الحضانات ستقوم حملات تفتيشية من قبل الوزارة للرصد والمتابعة بأي لحظة للتأكد من الضوابط وسلامة الأطفال: "الإجراءات بكرة، وبيتم مراجعتها حاليا حتى لا نكون هناك زيادة في الإجراءات لعدم تعجيز الناس، وفي نفس الوقت مش عايزين نخل بأمان وسلامة الولاد وراحة للأمهات".

وأكدت أنه وبالنسبة لحضانات التأهيل الخاصة بذوى الإعاقة المختلفة وعددهم 176 حضانة سيتم فتحها قريبا وقبل السماح بفتح الحضانات العادية، بسبب أعدادها المعقولة وكونها مراكز علاجية وتأهيلية، مشيرة إلى أن هناك 14 ألف حضانة عادية سيتم التواصل مع القائمين عليها وتدريب الإخصائيين بها من خلال فيديوهات الوزارة التعليمية للاختصاصيين في كيفية التعامل مع الأطفال، وتحقيق التباعد وهو التحدي الكبير بالنسبة للجميع.