أسعار الذهب ترتفع في نهاية التعاملات اليومية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في سوق المال عدة قروش خلال الساعات الماضية، مقارنة بسعر بدء التعاملات اليومية.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 915.50 جنيه بدلا من 915.13 جنيه للجرام، كما ارتفع عيار 21 إلى 801.08 جنيه للجرام، بدلا من 800.76 جنيه.

كما سجل عيار 18 مبلغ 686.64 جنيه للجرام بدلا 686.36 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و409 جنيه.

واتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1767.20 دولار.