7 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بالبورصات

انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، بمعدل 7 جنيهات للعيار، مقارنة بمعاملات صباح اليوم، ليسجل عيار 24 في نهاية اليوم 903 جنيهات مقابل 910 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، انخفاض بنهاية اليوم الخميس في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 901 و903 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 788 و790 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 675 و677 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و320 جنيها.