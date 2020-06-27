في اليوم الثاني من التصويت.. هجوم سيبراني على لجنة الانتخابات الروسية

في اليوم الثاني من التصويت على التعديلات الدستورية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني، يهدف إلى تعطيل عمله.

وأكدت اللجنة على قناتها الرسمية في تطبيق "تلجرام"، الجمعة، رصد هجوم DDoS (هجوم حجب الخدمة) على موقعها الرسمي، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من أمس، صرح نائب رئيس اللجنة، نيقولاي بولايف، بأنه حصل على معلومات غير مؤكدة عن هجوم DDoS يستهدف موقع اللجنة، موضحا أن الموقع يتلقى 240 ألف طلب في الثانية.

ورجح المسؤول أن الأطراف القائمة بهذا الهجوم تريد "اختبار قوة النظام"، مشيرا إلى أن الموقع لم يواجه أي مشاكل رغم هذا الهجوم.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني من التصويت الشعبي الذي سيستمر حتى أول يوليو على حزمة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد في يناير الماضي.

وكان من المقرر أصلا أن يجرى التصويت في 22 أبريل، لكن الرئيس بوتين أعلن تأجيله نظرا للظروف الوبائية المعقدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل التعديلات الدستورية إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.

كما تقضي التعديلات بإدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى الكفاف للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.

وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في مارس النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهو يقضي بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.

وحذر بوتين أمس من محاولات رفع مستوى الإقبال في التصويت بوسائل اصطناعية وارتكاب أي خلل في فرز نتائج التصويت، مشددا على ضرورة ضمان شفافية عملية الاقتراع "كي لا يشكك أحد أبدا في المستقبل في الموقف الذي سيطرحه المواطنون الروس".

وبإمكان جميع المواطنين الروس الإدلاء بأصواتهم تجاه التعديلات الجديدة جملة في مراكز الاقتراع، كما تتاح لسكان موسكو ومقاطعتها المشاركة في التصويت عبر الإنترنت.