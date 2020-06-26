تحصين ومعالجة قرابة 11 ألف طائر بكفر الشيخ خلال الفترة الماضية

تابع الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، أنشطة جهود إدارة الدواجن خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي الطيور المعالجة والمحصنة 10870 طائرًا، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم التحصين ضد إنفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري، والعاملين به، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.