نيفين شلبي عن فيلم سوء الرجالة: مشوار جديد أصعب من اللي فات

تقوم نيفين شلبي، بإخراج أولى تجاربها، من خلال الفيلم الروائي الطويل سوء الرجالة، بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، انتصار.

وكتبت "نيفين" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "لحظة لن تتكرر أول شوط في أول فيلم روائي طويل من إخراجي، لحظة وأنا قدامي أكتر من 70 بني آدم منتظرين أقول أكشن ، لحظة عدي عمري قدامي من سنين الشقي و التعب و الحرمان و الفقر".

وتابعت: "لحظة افتكرت فيها ضعفي لما كان كل اللي حواليا ضدي إني أكمل شغلي كمخرجة وشايفين إني مجنونة و طريقي بلا أمل لما أقرب الناس ليك يرفضوك لأنك مختلف، افتكرت لحظة إيماني بنفسي و بحلمي و بربنا أولا أن لكل مجتهد نصيب علشان أقدر أكمل".

واستطردت "في اللحظة دي راح تعب السنين و فتحت صفحة جديدة على سوء الرجالة علشان ابدأ مشوار جديد يمكن أصعب من اللي فات بس اللي متأكده منه أن ربنا معايا وناس كتير بيحبوني و بحبهم في ضهري، و بإذن الله هاكمل علي خير".

وبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم سوء الرجالة أمس، وهو من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، انتصار، أحمد وفيق، محمود الليثي.