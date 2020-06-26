شركة راميدا: طرح عقار كورونا خلال أسبوعين بالسوق المحلية

قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، إن الشركة تمتلك قدرة تصنيعية تكفي احتياجات الشعب المصري والتصدير للدول المجاورة من عقار كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "حصلنا على تصريح من وزارة الصحة وصنعناه الأسبوع الماضي تحت إشراف الوزارة، وخلال أسبوعين لثلاثة أسابيع سيتوفر للاستخدام، ويجب أن يستخدم تحت إشراف الطبيب".

وتابع: "وبالنسبة لريمديسيفير ونحن نصنعه، والأسبوع المقبل أو خلال 10 أعوام سننتجه".

وواصل: "أما أنفيزيرام "حبوب"، ونجاح فاعليته أن يحصل عليه المريض في المراحل الأولى لتشخيص المرض، وتناوله يؤدي إلى التحسن في فترة ما بين 4 إلى 6 أيام".