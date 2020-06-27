مصابو كورونا في الهند يقتربون من نصف المليون

اقتربت الهند، اليوم، من تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي بلغ 17296 إصابة جديدة، مما تسبب في تأخير استئناف خدمات القطارات المنتظمة لأكثر من شهر، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ووصل إجمالي الحالات في الهند إلى 490401، كما أبلغت وزارة الصحة عن 407 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15301.

وقالت الوزارة الهندية، إن معدل التعافي مستمر في التحسن عند 57.43%، مضيفة إن عدد الوفيات لكل 100 ألف بلغ 1.86 مقابل المتوسط العالمي البالغ 6.24 لكل 100 ألف.

ويُعتقد أن الأعداد الفعلية للعدوى والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" أعلى بكثير، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.

وكان من المقرر أن تستأنف السكك الحديدية الهندية خدمات القطارات المنتظمة في 30 يونيو، لكنها قالت أمس الخميس إن الخدمات لن تستأنف بشكل كامل حتى 12 أغسطس المقبل.

وتوقفت القطارات عندما أعلنت الحكومة إغلاقها على مستوى البلاد في أواخر مارس الماضي، بينما تعمل القطارات الخاصة التي تربط المدن الرئيسية منذ منتصف مايو الماضي كجزء من تخفيف الإغلاق.

واستؤنفت الرحلات الجوية الداخلية في مسارات مختارة، لكن من المتوقع صدور قرار حكومي بإعادة تشغيل الرحلات الدولية في الشهر المقبل.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الناس على التقيد الصارم بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة وأغطية الوجه، قائلاً إن هذه الاحتياطات هي الخيار الوحيد المتاح حتى يتم تطوير لقاح.

باكستان ومنظمة الصحة العالمية تبحثان الوضع الراهن بسبب كورونا المستجد

وفي الجارة باكستان، بحث المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الوطنية ظفر مرزا والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنذري، اليوم، الوضع الراهن بسبب كورونا المستجد في البلاد والخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع الفيروس.

وأكد مرزا، خلال الاجتماع عبر الفيديو، أن الحكومة الباكستانية تبذل الجهود المنسقة للسيطرة على وباء كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأبلغ ظفر مرزا، الاجتماع باستراتيجية حكومة باكستان حول تنفيذ الإغلاق المستهدف في المناطق المتضررة بالفيروس القاتل في البلاد.