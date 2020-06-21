باكستان تفتح المجال الجوي جزئيا بالتزامن مع ارتفاع حصيلة كورونا

أعلنت باكستان، اليوم، فتح مجالها الجوي جزئيا أمام الرحلات الدولية لتسهيل عودة رعاياها في الخارج بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 176617 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في بيان إن بلاده فتحت جزئيا مجالها الجوي للرحلات الدولية اليوم لتسهيل عودة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلادهم.

وأضاف خان: "يجرى ذلك بشكل خاص بهدف مساعدة عمالنا في الخارج الذين عانوا نتيجة هذه الجائحة لكنهم أظهروا شجاعة كبيرة وجعلونا فخورين"، مؤكدا أن حكومته ستوفر "كافة التسهيلات" لرعاياها العائدين.

بدوره، قال مركز القيادة والعمليات بباكستان، في بيان، إنه جرى تسجيل 4951 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الاصابات إلى 176617 حالة.

وأضاف مركز القيادة، أنه تم كذلك تسجيل 119 حالة وفاة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 3501 شخصا، فيما تماثل 67892 مريضا للشفاء حتى الآن.

وفي أفغانستان، قالت وزارة الصحة العامة، إنها سجلت 546 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 28424 حالة.

وأضافت الوزارة الأفغانية، في بيان أنه يجرى كذلك تسجيل 21 حالة وفاة؛ لترتفع حصيلة الضحايا إلى 569 حالة.