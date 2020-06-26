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محمود مسلم

تقرأ في عدد الغد.. أزمة "سد النهضة" الإثيوبي أمام مجلس الأمن الاثنين

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الوطن
08:37 م | الجمعة 26 يونيو 2020
الصفحة الأولى من عدد الغد

الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "أزمة سد النهضة الإثيوبي أمام مجلس الأمن الاثنين.. والأمم المتحدة: الحوار المخرج الوحيد"، و"التخطيط: العالم يشيد بتقدم الاقتصاد المصري رغم الوباء". 

كما تقرأ "التعليم: تصحيح العينة العشوائية يحسم توزيع درجات إنجليزي الثانوية"، و"الحكومة تطبق رفع الحظر والمقاهي تفتح أبوابها دون شيشة". 

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الأهلي يدرس بيع ناصر لماديرا البرتغالي.. والشيخ يطلب حسم مصيره.. ومحمود وفتحي يقتربان من العودة"، و"الزمالك يلجأ لأبوريدة لحل أزمة انسحابه من الدوري.. وعضو فيفا ينصحه بعدم التصعيد دوليا". 

 