تقرأ في عدد الغد.. أزمة "سد النهضة" الإثيوبي أمام مجلس الأمن الاثنين

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "أزمة سد النهضة الإثيوبي أمام مجلس الأمن الاثنين.. والأمم المتحدة: الحوار المخرج الوحيد"، و"التخطيط: العالم يشيد بتقدم الاقتصاد المصري رغم الوباء".

كما تقرأ "التعليم: تصحيح العينة العشوائية يحسم توزيع درجات إنجليزي الثانوية"، و"الحكومة تطبق رفع الحظر والمقاهي تفتح أبوابها دون شيشة".

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الأهلي يدرس بيع ناصر لماديرا البرتغالي.. والشيخ يطلب حسم مصيره.. ومحمود وفتحي يقتربان من العودة"، و"الزمالك يلجأ لأبوريدة لحل أزمة انسحابه من الدوري.. وعضو فيفا ينصحه بعدم التصعيد دوليا".