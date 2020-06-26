الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن سد النهضة اليوم

يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا عاجلا بعد ظهر اليوم، بمقره بأديس أبابا عبر تقنية الفيديو كونفرنس للنظر في تطورات مباحثات سد النهضة المتوقفة.

يرأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيرسيل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ويشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا بالإضافة لرئيسي وزراء السودان إثيوبيا، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وكان أعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، وفي وقت سابق اليوم، أن من حق مصر الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن مصر تسعى لحماية حدودها وأي تدخل في ليبيا يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات.