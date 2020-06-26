سقوط بلكونة في المنصورة وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

سقطت أجزاء من بلكونة عقار في عزبة عقل بالمنصورة اليوم، وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلي مكان الانهيار لاتخاذ الإجراءات القانونية .

انتقل إلى مكان البلاغ المهندس محمد البسيوني رئيس حى شرق المنصورة وبرفقته أحمد هلال وهانى احمد نائبا رئيس الحي، ومحمد حلمى مدير إدارة الكوارث وفريق العمل.

وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ وجود سقوط جزء من العقار رقم 36 شارع الشهداء بعزبه عقل والعقار عباره عن أرضى و3 أدوار علوية.

وتلاحظ سقوط جزء من سقف وسور بلكونه الدور الأول العلوى وتم التنسيق مع شرطه قسم ثان المنصورة، وهيئة الإسعاف وطوارئ الغاز وطوارئ الكهرباء وإدارة الدفاع المدنى وإزاله مواطن الخطورة حرصا على العقار والمارة

وبحسب بيان لرئاسة حي شرق المنصورة فجارى عرض العقار على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط

وتحرر المحضر اللازم بمعرفة شرطة قسم ثانى المنصورة .