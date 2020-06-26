رسميا.. 130 مخبزا في الدقهلية ينتجون خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات

كثفت حملات تموينية في الدقهلية عن التلاعب في وزن رغيف الخبز المنتج بالمخابز، وأسفرت الحملة عن ضبط 130 مخبزا ينتج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن نشاط لجان المرور والتفتيش بمديرية التموين على عدد من المخابز والمحلات والأسواق بنطاق المحافظة والتى أسفرت عن ضبط 130 مخبزا تنتج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأضاف دايرة في بيان صحفي، أنه تم ضبط 44 قضية تموينية متنوعة مجال الأسواق تضمنت عدم إعلان عن الأسعار وبيع بازيد من التسعيرة وعدم إعطاء بون تاجر تموينى وعدم وجود فواتير شراء وسلع مجهولة المصدر.

وأشار إلي ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم وتم مصادرتهم بموجب قرار استلام مضبوطات هذا فضلا عن ضبط 3100 علبه سجاير بدون فواتير مجهولة المصدر تم مصادرتهم.

ومن جانبه قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة، ووجه بضرورة متابعة تصرفات النيابة فى تلك القضايا وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المضبوطات والمخالفين .

ووجه المحافظ لأهمية مضاعفة الجهود الرقابية على جميع المحلات والأسواق بنطاق المحافظة ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عملا على إرضاء المواطنين واستمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالتسعيرة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.