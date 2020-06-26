النواب الأمريكي يصوت لصالح مشروع قرار لتحويل واشنطن إلى ولاية

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قرار لتحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وهي خطوة تاريخية لكنها رمزية إلى حد كبير، لكن الجمهوريين قد يوقفون مسارها في مجلس الشيوخ.

وتصويت مجلس النواب لجعل واشنطن العاصمة ولاية، يعتبر الأول منذ 1993، والأول على الإطلاق الذي يتم تمريره في إحدى غرفتي الكونجرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي مع رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر: "لأكثر من قرنين، حرم سكان واشنطن العاصمة من حقهم في المشاركة الكاملة في الديمقراطية ، وسنصحح هذا الظلم الخطير".

ويعيش أكثر من 705 آلاف أمريكي في واشنطن، وهي معقل ديموقراطي يزيد عدد سكانه عن ولايتي وايومينج وفيرمونت، ويماثل عدد سكان ولايتين أخريين.

وقالت بوزر، إن سكان واشنطن يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش ويديرون الأعمال ويربون العائلات، ومع ذلك فإنهم محرومون من الحقوق لأنهم لا يملكون حق التصويت في الكونجرس.

وتابعت رئيسة البلدية: "هذا خطأ تاريخي يجب تصحيحه"، مضيفة: "ولدت هنا بدون تصويت، لكني أقسم أنني لن أموت هنا بدون تصويت".

وتخلت ولايتا ماريلاند وفيرجينيا عن أراض في ثمانينيات القرن التاسع عشر لإنشاء عاصمة اتحادية على طول نهر بوتوماك.

وباتت واشنطن، "مقاطعة كولومبيا"، العاصمة الأمريكية الاتحادية الدائمة في العام 1790.

ومن المتوقع أن تعرف الولاية الجديدة باسم "واشنطن، دوجلاس كومنولث"، جامعة اسم أول رئيس للبلاد، جورج واشنطن واسم ناشط أسود معروف نادى بإلغاء عقوبة الإعدام فريدريك دوجلاس.

ومن غير المرجح أن تنجح الخطوة في الوقت الراهن، بحسب متابعين للشأن السياسي الأمريكي.

من جانبه، أعرب الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، عن معارضته لجعل العاصمة ولاية، ومن المتوقع أن يتجاهل الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الإجراء.

ودخل ترامب في مواجهات متكررة مع بوزر خلال الاحتجاجات التي تلت مقتل الأمريكي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويد، على يد شرطة مينيابوليس الشهر الماضي.

وأثيرت المواجهة بعدما استخدم ترامب أفراد الأمن الفيدراليين لإزاحة المتظاهرين بالقوة من أمام البيت الأبيض، وقال سياسيون إن الحادث يوضح حاجة واشنطن إلى السيطرة الكاملة على شؤونها، في شكل يخضع لرقابة الكونجرس.

وذكر السناتور الديموقراطي في مجلس النواب عن ولاية ميريلاند، ستيني هوير، أن عدم دعم إنهاء حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم"ليس من القيم الأمريكية".

وأوضح هوير، أنّ "المواطنة الجزئية ليست خيارا"، وتابع "سوف نراقب الجائزة وهي جعل مقاطعة كولومبيا ولاية".