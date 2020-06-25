رئيس شرطة مينيابوليس: جورج فلويد مات مقتولاً

اعتبر رئيس شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية، ميداريا أرادوندو، وفاة الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد «جريمة قتل». وقال مساء أمس، إن الضابط الذى شوهد يضغط بركبته على عنق «فلويد» لأكثر من 9 دقائق كان يعرف ما يفعله، لأنه تلقى تدريباً محدداً على تجنب الاختناق الموضعى أو القاتل بشكل عام.

وأضاف «أرادوندو» فى بيان نقلته شبكة «سى إن إن»، أن وفاة «فلويد» المأساوية لم تكن بسبب نقص التدريب، والضابط المتهم بالقتل ديريك تشوفين كان يدرك ما يفعله، وتابع: «لقد فعل أحدهم ذلك عمداً، والآخرون أحجموا عن منعه، كان هذا قتلاً، لم يكن نقص تدريب».

"ترامب" ينتقد تحطيم التماثيل: فوضويون يخربون تراثنا

واستمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، فى انتقاده لتحطيم عدد من التماثيل والآثار فى الولايات المتحدة مؤخراً على أيدى من وصفهم بـ«المخربين»، وقال فى تغريدة على «تويتر»: «من المحزن للغاية أن نرى بعض الولايات تسمح لعصابات متنقلة، من الفوضويين واللصوص والمخربين، والعديد منهم ليس لديهم فكرة عما يفعلونه، بتكسير تماثيلنا وتخريب بعض آثارنا التى تجسد ماضينا وتاريخنا، بشكل عشوائى». وأضاف: «بعض تلك الأعمال الفنية رائعة، وسواء أكانت جيدة أم سيئة إلا أنها جميعها تمثل تاريخنا وتراثنا، من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم منها حتى فى الأوقات المضطربة والصعبة. فالمعرفة تأتى أحياناً من الأماكن الأكثر غرابة».

وفى سياق آخر، أعلن «ترامب» خلال استقباله نظيره البولندى أندريه دودا، مساء أمس فى البيت الأبيض، أنه سيجرى نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، دون أن يعطى أرقاماً مفصلة، بحسب وكالة «فرانس برس». وأضاف: «سنخفض عدد قواتنا فى ألمانيا، بعضها سيعود لأمريكا، والآخر سيذهب لأماكن أخرى منها بولندا».