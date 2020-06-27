اليوم.. المحاكم والشهر العقاري وديوان "العدل" يعملون بكامل طاقتهم

تبدأ اليوم، المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها المختلفة، العمل بكامل طاقتها، إعمالا لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

كما يبدأ العمل بديوان عام وزارة العدل، والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري)، بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم، أيضا مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها.

وكان وزير العدل، قرر اعتبار المصاب بفيروس كورونا، في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، إما لمخالط للمصاب بفيروس كورونا، عليه تقديم ما يفيد بإصابة من خالطه بالفيروس، وإلا يعد متغيبا عن العمل.

وأكد وزير العدل، أن لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين، بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.