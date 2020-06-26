ارتفاع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 793 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية معاملات اليوم الجمعة 26 يونيو، مقارنة بمعاملات صباح اليوم، ليسجل عيار 24 في نهاية اليوم، 903 جنيهات مقابل 906 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، انخفاض بنهاية اليوم الخميس في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 904 و906 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 791 و793 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 678 و680 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و344 جنيها.