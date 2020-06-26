فيديو.. أحمد فايق عن تبرع مواطن بمنزله لعزل مصابي كورونا: مصري أصيل

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" تقريرا عن المواطن أحمد الشاذلي، وهو مواطن مصري تبرع بمنزله لعزل مصابي فيروس كورونا بالقليوبية.

وقال المواطن أحمد الشاذلي: "تبرعت بالبيت بتاعي علشان العبء الثقيل اللي على الدولة ورد الجميل لأهل قريتي، ولقيت الأعداد بتتزايد يوم عن يوم والمستشفيات مكتظة بالمرضى ففكرت إن بيتي أتبرع بيه لأهل قريتي والقرى المجاورة لمصابي فيروس كورونا لعزلهم وعلاجهم في البيت بالأدوية والإقامة بالمعيشة، وجهزت 30 سرير".

وتابع: "تقدمت بطلب للمحافظ وجاري دراسته حاليا في مديرية الصحة، وأطالب بفريق طبي لاستقبال ومعالجة الحالات، والبيت بتاعي في مكان صحي وبعيد عن المنازل والزحمة".

وعلق أحمد فايق على التقرير قائلا: "مصر مليانة بالخير والخير متمثل في ناس كتير بتتبرع وكل حد بيتبرع باللي يقدر عليه.. رجل مصري أصيل يتبرع لعزل وعلاج مصابي كورونا".